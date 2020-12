Leo Fernández sigue en la lista de refuerzos de Toluca, pero está lejos

Leonardo Fernández fue el mejor jugador de la primera etapa del 2020, ya que en Toluca tuvo el nivel como para ser nombrado el mejor jugador de la Liga MX. Sin embargo, la ficha del uruguayo siempre fue de Tigres UANL, razón por la que regresó a Nuevo León antes del comienzo del Guard1anes 2020.

Los Choriceros no pudieron encontrar al reemplazante de Leo, quien además nunca se logró adaptar al juego de Ricardo Ferretti. El mediocentro ofensivo no tuvo los minutos que pretendía y su nivel en general, además, no fue nada parecido a lo demostrado en los Choriceros. Por ese motivo, los aficionados de los Diablos Rojos se ilusionaron con su regreso.

Toluca ya tiene a Hernán Cristante como su entrenador y además presentaron al Gallito Vázquez como su primer refuerzo. Lógicamente, la ilusión de los fanáticos sigue intacta por Fernández, aunque el propio técnico fue el encargado de avisarle a todo el pueblo de Escarlata que la posibilidad es prácticamente nula.

Leo Fernández está lejos de Toluca

Cristante enfatizó que desean repatriar al uruguayo, aunque fue realista en su declaración: “Está dentro de la lista, es algo que está hablado, no solamente es mi deseo. Todo el conjunto que está trabajando en el armado del equipo, sabemos de sus capacidades y lo que ha marcado en Toluca. No podemos volar en posibilidades de que el Deportivo no va acceder a soltar mucho dinero por un jugador. Hoy Leo está más lejos que nunca, y no porque Toluca no quiera”, advirtió.

No hay demasiadas dudas que Fernández es un futbolista que en Tigres UANL quieren recuperar, ya que ha mostrado condiciones necesarias para brillar en la Liga MX en cualquier equipo. Por el momento, seguirá siendo dirigido por el Tuca Ferretti, quien no supo aprovecharlo en el primer semestre.

