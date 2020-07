Hugo Sánchez sobre Ricardo La Volpe a Pumas: "No creo que cometan esa torpeza"

Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe son enemigos públicos hace más de 40 años. Todo comenzó cuando el delantero le convirtió 6 tantos al portero, siendo dos de ellos de tijera, situación que se recuerda hasta el día de la fecha ya que el argentino declaró que nunca más iba a suceder eso. ¿Qué pasó seis meses después? Hugol volvió a hacerlo.

En el medio pasaron varias historias que solamente incrementaron la rivalidad entre uno y otro, como los mano a mano que los enfrentaba dentro del campo de juego. Tal es así, que la situación tensa entre los dos ex-futbolistas continúan hasta estos tiempos, ya que Sánchez arremete contra el entrenador cada vez que puede.

La Volpe ante Sánchez (Los Pleyers)

El Bigotón es uno de los nombres que se han mencionado para ocupar el puesto de estrategas de Pumas, luego de la destitución de Míchel González. Ante esto, el Pentapichichi opinó: “No hay debate. No creo que cometan esa torpeza. Debe ser de arraigo Puma y otra excepción, pero positiva y no negativa. Lo de Míchel González ha sido positivo, no negativo”.

“Por las circunstancias personales y familiares tuvo que marcharse y el que venga debe tener sangre Puma, raíces de Pumas y conocimiento. Todo lo ajeno tendrá pocas posibilidades de que sea aceptado por la afición y no se equivocarían con traer alguien que no es sello Puma”, sentenció en ESPN.

Al ser cuestionado sobre qué entrenadores son los ideales para tomar las riendas de los Universitarios, Hugo puso como candidatos a David Patiño o Bruno Marioni, además de advertir que hoy no es momento para que él se haga cargo.

