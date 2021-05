¿Chicharito Hernández está vetado de la Selección? Desde Los Angeles Galaxy responden

Con un promedio de gol cada 58 minutos, Javier Chicharito Hernández tiene un inicio de ensueño en la temporada MLS 2021. El delantero mexicano lleva seis goles en cuatro fechas, Los Angeles Galaxy no caben de la dicha, pero en la Selección de México no lo voltean a ver.

En vísperas a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2021, México entregó la preselección de 40 jugadores que estarán disponibles para enfrentar a Costa Rica el 3 de junio a las 22:00 ET y la decisión sobre Chicharito Hernández fue no incluirlo.

Según León Lecanda, de ESPN, al delantero del Galaxy no lo convocan desde el 7 de septiembre de 2019 por un supuesto veto que existe debido a una reunión que tuvieron algunos jugadores del Tri en un bar de New Jersey antes de un partido amistoso contra Argentina.

Entre los futbolistas del Tri involucrados en aquella supuesta reunión en el bar ‘Lavo Brunch NYC’ habría estado Javier Hernández y esto a Gerardo Tata Martino, DT de México, no le gustó. Por ese motivo existiría un veto para no convocar a Chicharito, pero… En Los Angeles Galaxy no piensan así.

Chicharito no estaría vetado de la Selección de México

“No he escuchado de un veto ni nada, la verdad es que el año pasado fue difícil para todo el club y el entorno acá. Ahorita sigue mostrando y (esperamos) que el sábado contra Austin siga metiendo goles y ya llegará su oportunidad”, afirmó Dennis Te Kloese, gerente general de Los Angeles Galaxy, sobre la no convocatoria de Javier Chicharito Hernández a la Selección de México.

