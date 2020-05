Jonathan Orozco confirmó que tiene coronavirus y aclaró los rumores sobre la supuesta fiesta

Minutos después de haber confirmado los ocho casos positivos de coronavirus en jugadores del plantel profesional de Santos Laguna, los medios de comunicación comenzaron a hacer circular unas imágenes de Jonathan Orozco brindando una pequeña fiesta en su hogar por su cumpleaños número 34.

Se creyó y se dijo que ese podría haber sido el foco de infección de COVID-19 entre los elementos de los Guerreros, pero el experimentado portero decidió brindar una conferencia de prensa a través de su cuenta personal de Instagram para dejar todas las cosas aclaradas desde el vamos.

"Se me informó que había sido positivo. Me siento bien, no tengo síntomas y mi familia está bien", comenzó diciendo el arquero de Torreón, admitiendo que él es uno de los futbolistas contagiados dentro del cuadro que dirige Guillermo Almada y poniéndole un punto final a las suspicacias.

Contagiado por Covid-19, pide disculpa y explica lo que vive @jona_orozco pic.twitter.com/GKmirkuCAa — Helio H (@heliodoroh) May 22, 2020

Sin embargo, se encargó de desestimar haber sido el causante de la propagación: "Ninguno de mis compañeros que ha dado positivo estuvo en mi casa en algún momento de esta cuarentena, quiero dejarlo bien en claro porque no tiene nada que ver una cosa con la otra".

"Es mentira que hubo una fiesta, sí tuve una reunión. A mí me encanta cantar e invité a dos personas. Yo no salí de mi casa para nada, no fue de esa manera, no sé de qué manera pudo haber llegado el virus. Pudo haber sido por algo que pedí o a lo mejor no. Yo soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa", agregó Orozco, dando detalles sobre la celebración de su cumpleaños.

Por último, y para cerrar el anuncio, solicitó consciencia en la sociedad: "Me gusta hablar de frente. Pido una disculpa pública, no es el ejemplo que debería dar. No me quiero justificar. Espero que sea un ejemplo de que hoy más que nunca tenemos que cuidarnos y redoblar el esfuerzo".

