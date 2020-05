Jorge Pietrasanta comparó a José Luis Higuera con Jerry Krause

La serie de The Last Dance, que cautivó a millones de espectadores, refleja los años victoriosos de Chicago Bulls, uno de los mejores equipos de la historia del deporte. Allí, los aficionados pudieron descubrir figuras que hasta el momento no eran tan conocidas y que convivieron e influyeron en el éxito de la franquicia estadounidense.

Jorge Pietrasanta parece ser uno de los que quedaron encantados con la serie. En su habitual editorial de ESPN, el periodista rememoró el último título local de Chivas (hoy se cumplen 3 años de aquel campeonato) y comparó a José Luis Higuera con Jerry Krause.

"Con Matías Almeyda (ex entrenador de Los Rojiblancos), Chivas recuperó la identidad. Cuando tenía la posibilidad de hacer de esta franquicia lo histórica que fue con aquel equipo del campeonísimo se cometió un error gravísimo. José Luis Higuera no debe sentirse el Jerry Krause de Chivas porque duró muy poco tiempo", afirmó el periodista.

El gerente general del elenco de la NBA durante su etapa más gloriosa fue fundamental en la conformación de esa plantilla histórica, aunque su crisis de identidad y protagonismo arrojó todo por la borda.

Pietrasanta advirtió a Higuera de no sentirse Krause desde ese lado, puesto que su influencia no fue tan grande como la del otro directivo.

