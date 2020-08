José Manuel de la Torre explicó el proyecto de reestructuración que está llevando a cabo en Toluca

A pesar de que ha tenido lapsos críticos y que todavía no ha alcanzado su mejor versión, José Manuel de la Torre encaminó al Toluca en estos últimos partidos a una realidad relajada y distante de las últimas campañas. Ahora se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones.

En la previa al encuentro ante Chivas, el Chepo detalló el proyecto que está llevando a cabo para que la institución sea lo que fue entre fines del siglo pasado y los primeros años de este: "El proyecto siempre fue reestructurar al equipo y bajarle un poco la edad. Había muchos jóvenes con calidad en el equipo que había que impulsarlos un poco, ponerlos en mejor forma y darles más actividad. Ellos lo están haciendo muy bien y han habido algunos cambios".

"Esto ha ayudado a que el equipo esté más integrado en todos los aspectos. Por supuesto que el nivel individual es importante para tener un mejor nivel colectivo. Todo esto se ha hecho conjuntamente con la directiva, nos ha costado mucho trabajo y el equipo va poco a poco. Todavía nos falta un poquito más para poder mejorar nuestro nivel y ser mucho más competitivos porque todavía falta mucha liga. Buscamos esa clasificación para después poder aspirar a títulos, pero vamos paso a paso", agregó.

Con respecto a su personalidad, el entrenador aseguró: "He cambiado mucho. He sido mucho más paciente en los entrenamientos y la exigencia. Estoy conversando más con la gente que tengo de apoyo para poder direccionar al equipo adecuadamente. Sigo siendo la misma persona: meticuloso y que trata de que todo vaya por el carril adecuado. He madurado por las experiencias en la carrera y en la vida, que me han ayudado mucho. Siempre trato de mejorar como entrenador y como persona".

El partido entre Los Escarlatas y El Rebaño será mañana a las 17:30 en el Estadio Nemesio Diez, por la sexta fecha del Guard1anes 2020.

