La insólita razón por la que Javier Aguirre fue expulsado ante el Barcelona

Con una victoria en los últimos siete partidos de La Liga, el Leganés de Javier Aguirre no mejora y se ubica en el último lugar de la tabla. La visita al Camp Nou para enfrentar al Barcelona este martes no fue la mejor oportunidad para cambiar el rumbo y el conjunto del mexicano cayó 2-0. Sin embargo, la derrota no fue lo único que se llevó el Vasco de Cataluña: al final del juego fue expulsado por el árbitro Juan Martínez Munuera.

Al minuto 95, el entrenador vio la roja, según el informe arbitral, por una insólita razón: "Imita el sonido del silbato para confundir a los jugadores, habiendo sido advertido antes". El estratega ya había tenido un cruce con el silbante por protestar el penal cobrado a favor del equipo Culé sobre Lionel Messi. El genio argentino esquivó rivales desde la mitad de la cancha, llegó al área y cayó ante la marca de la defensa del Lega. Si bien el contacto no se vio claro y el VAR revisó la jugada, la pena máxima fue confirmada y terminó por definir un juego muy igualado.

"En el minuto 68, el colegiado señalaba un muy dudoso penalti de Jonathan Silva sobre Messi que el propio delantero se encargaba de transformar. Era el 2-0", se encargó de remarcar el club de Aguirre en su página oficial sobre la jugada que sentenció las esperanzas de Los Pepineros.

Con este resultado, Leganés sigue colista con 23 puntos y a tres del Celta, el último equipo en zona de salvación. En la próxima jornada se verá las caras con un competidor directo en la lucha por no descender: Mallorca, que suma una unidad más. Aún quedan nueve Jornadas para dar vuelta la historia conseguir la permanencia.

De esta manera, el ex técnico de la Selección Mexicana no podrá estar en la banca en el próximo encuentro. Desde su llegada en noviembre de 2019, alcanza los 21 partidos con seis victorias, siete empates y ocho derrotas. Tiene una efectividad del 28.57% en su quinto club en España.

