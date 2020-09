La única persona que decidirá el futuro de José Manuel de la Torre en Toluca

Luego de una década sin títulos, el Deportivo Toluca decidió volver a contratar como director técnico al último que lo llevó hacia la gloria. José Manuel de la Torre, campeón de Liga MX en 2008 y 2010 con el club, fue anunciado como el reemplazante de Ricardo Lavolpe para el inicio del torneo Clausura 2020.

Sin embargo, en 9 meses de trabajo las cosas no han salido como se esperaban. El Chepo parece no encontrar el rumbo del equipo y está lejos de transformarse en un claro candidato al trofeo. Por eso, la afición no tiene mucha paciencia y ha pedido en distintas ocasiones su dimisión.

José Manuel de la Torre, ante una prueba de fuego en el Azteca (Getty Images)

Los malos resultados y los malos rendimientos colectivos lo han puesto en la cuerda floja al DT de 54 años. Los rumores sobre sus posibles sucesores ya comenzaron a aparecer, además de que el partido de esta noche frente al América podría ser su última oportunidad. Tal como reveló David Medrano para Récord, el futuro cercano de de la Torre está en manos de una sola persona.

Llegaron las ������ de @medranoazteca



�� Nivel de Reyes, Salcedo y Alvarado preocupa en el Tri



�� Sólo el dueño de Toluca puede definir el futuro de Chepo de la Torre



�� Guardan a Jorge Pérez Durán para el Clásico Nacional https://t.co/EEVFVzTucN pic.twitter.com/JoS7LySfza — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 12, 2020

"La única persona que puede definir el futuro de Chepo de la Torre en Toluca es el propio dueño de los choriceros, Valentín Díez. Una decisión de ese tipo está por encima del presidente Francisco Suinaga. Ante tal situación todos los nombres de candidatos como Hernán Cristante, Gabriel Heinze y Enrique Meza son solo rumores", apuntó el periodista.

De esta manera, los aficionados de los Diablos Rojos tendrán que seguir confiando en el Chepo para que lleve al club a lo más alto del futbol mexicano. Su mandato se terminará cuando así lo vea conveniente Díez. Puede ser hoy a la noche, en la siguiente jornada o al término del torneo.

Lee También