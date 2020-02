A pesar de que Tigres UANL es el mejor equipo de la década entre todos los de la Liga MX, hay una mancha que todavía no pueden sacarse de su piel. Y es que, a diferencia de Monterrey, todavía no han podido alzar ningún trofeo a nivel continental.

Y esto será difícil, por lo menos mientras Ricardo Ferretti esté al mando del equipo. Porque, como ya manifestó en varias oportunidades, no le tiene mucho agrado a la Concachampions.

Sin embargo, al Tuca le llegó un correctivo por parte de un exentrenador de los Felinos. Manuel Lapuente habló con ESPN y se refirió a esta actitud del actual timonel de los de Nuevo León.

“No sé por que no le gusta, pero de ser así, debería ceder su lugar a otro equipo, porque los otros equipos obviamente quieren hacerlo”, aseguró el experimentado director técnico.

De hecho, en la misma entrevista, pidió que se le da más importancia a las competencias regionales: "Concacaf es donde jugamos, no hay más. Aunque no queramos, aunque no nos guste. Hay que mantener la supremacía como sea. Yo creo que debemos tener mucho temor de los equipos de la MLS".

