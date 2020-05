Le fue con todo: Carlos Santos no se quedó callado y le respondió a Rodolfo Pizarro

Carlos "Negro" Santos, histórico jugador del Club América, fue un personaje muy mencionado durante la cuarentena debido a sus polémicas declaraciones. En esta ocasión, el exjugador quiso trollear a dos ex-Chivas, pero uno de ellos le respondió y esto desencadenó en un ida y vuelta.

Esta pelea por redes sociales la inició Santos, cuando en su cuenta de Instagram subió una fotografía en donde se los ve a Alan Pulido y Rodolfo Pizarro usando un tapabocas, y junto a ellos la foto de un luchador, usando algo similar pero para cubrirse las partes íntimas.

Ante esto, Carlos quiso trollear a los futbolistas, dando a entender que quieren tener sus partes íntimas en su boca. "Será que compraron sus cubre boca iguales porque querían sentir los �� �� de el luchador ?? Felicidades Alan Pulido y Rodolfo Pizarro No es que preocupe cuánto cuesta si no lo choto q son", señaló el brasilero.

El actual jugador de Inter Miami no se quedó callado y le respondió: "Como ves compadre Alan Pulido, le hace falta trabajar a mi negrito, lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para que me corte el jardín ? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer".

Se ve que al Negro Santos no le gustó nada lo que le respondió el ex-Chivas y le replicó la respuesta: "Ya ves que cobro en dólar en Rodolfo Pizarro, pizarrin quien tiene de jardinero a un crack mejor tú vas a ser el mío gracias por ofrecerme trabajo", sentenció.

