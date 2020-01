En la jornada de ayer, Atlas cayó en condición de local frente a Puebla gracias a un lindo gol de Cristian Menendez a los 32 minutos del primer tiempo.

Lamentablemente el partido se vio opacado por el famoso grito homofóbico, por lo que el silbante tuvo que suspender el juego por un par de minutos.

Hasta su capitán, Hugo Martín Nervo, se tuvo que acercar a la tribuna local para pedirles por favor que paren con esta actitud espantosa de vociferar "eeeeh... p#$%" cada vez que el portero rival sacaba.

¡JUEGO DETENIDO POR EL FAMOSO GRITO!#AtlasxFOX Adonai Escobedo frena las acciones y señala que es la segunda vez que en la tribuna del Estadio Jalisco se presentan actos discriminatorios, por lo que el partido es suspendido por un par de minutos pic.twitter.com/OuSqH5qXjO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 18, 2020

Luego del partido, Leandro Cufré habló en conferencia de prensa sobre el resultado de su equipo y sobre este acto reprobable que una vez más se hizo presente.

"Sí estamos sujetos a una sanción porque la verdad no queremos eso, es nuestro estadio, pero toda persona tiene un limite en la paciencia y cuando ves que se te escapa un resultado, no justifico, no estoy de acuerdo para nada con el grito, pero todo tiene un limite de parte de los que tienen que imponer justicia", aseguró el entrenador.

Más adelante agregó: "De ahí parte: si eres muy permisivo van a pasar estas cosas porque le permites a un equipo hacer lo que hizo hoy Puebla. Es lógico y no lo justifico, pero es lógico que genere fastidio y se desespere".

¡OTRA SUSPENSIÓN DE PARTIDO!#AtlasxFOX Se repiten los gritos homofóbicos en la grada el Estadio Jalisco y Adonai Escobedo detiene el encuentro por cinco minutos pic.twitter.com/X59NzJtFUC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 18, 2020

"Lo del grito no es el rival, es quien se lo permite al rival, el rival hace su trabajo, sabíamos que de una manera u otra intentarían hacer ese juego, es a lo que ellos juegan y no es la primera vez que vemos al Puebla. Asi no podemos hacernos los sorprendidos. Juega así, el tema es quién le permite jugar asi y tirarse al piso pero bueno espero les vaya bien", sentenció el estratega Rojinegro.

Lee También