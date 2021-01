Cruz Azul: Jaime Ordiales desmintió a Hugo Sánchez y dijo que Juan Reynoso fue "Plan B

Tras varias negociaciones e idas y vueltas, Cruz Azul finalmente no nombró a Hugo Sánchez como nuevo entrenador. Por el contrario, la Máquina se inclinó por Juan Reynoso, quien se hará cargo del equipo para el Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

El lunes por la noche, el Pentapichichi declaró que su fallida contratación en el equipo de la Noria se debió a problemas económicos y una rotura repentina del acuerdo con una oferta menor a la preestablecida, cuando el ídolo de Pumas se encontraba a punto de viajar a la Ciudad de México para asumir de manera definitiva.

¡Cambiaron todo de último momento!



Hugo Sánchez reveló por qué no llegó al no llegó a @CruzAzulCD

Todo por un cambio en la oferta económica



¿Habría sido el DT ideal para hacerlos campeones? pic.twitter.com/uaesjmz7c9 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) January 5, 2021

Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, se mostró ofendido por las declaraciones de Hugol y lo desmintió de manera rotunda, explicando que las negociaciones se cayeron.

"En ningún momento le ofrecí el 50% menos como lo manifestó, no sé porque haya dicho eso, no sé si haya interpretado algo diferente, pero en ningún momento fue eso. Fue mentira, no lo hice ni lo haría nunca, eso no va conmigo ni con una institución como Cruz Azul", expresó en diálogo con Fox Sports.

Hoy Jaime Ordiales @CruzAzulCD en @FOXSportsMX “Nunca se le ofreció 50%a Hugo” “El Consejo no estuvo de acuerdo con algunos temas “ “Almeyda estaba arreglado,San Josè pidió no saliera” “El presupuesto que tenemos es reducido” “Reynoso estaba en terna Plan B y convenció “ — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) January 5, 2021

"Es mentira, es falso, en ningún momento le hablé de una oferta así porque ya no teníamos nada. Yo le hablé para darle las gracias, por lo caballero que siempre fue, pero así son las negociaciones, se pueden caer en cualquier momento", agregó

Por otro lado, el directivo aceptó que las negociaciones con el ex Selección México iban por buen camino, pero que detalles en el ida y vuelta provocaron disconformidad, lo cual terminó por hacer caer las pláticas.

"La gran parte de lo que dijo Hugo fue cierto, tuvimos un acercamiento, estuvimos platicando. Esperé el proceso que llevaba con Matías (Almeyda), le dije las cosas como eran. Analizamos, intentamos avanzar, hubo detalles en las negociaciones, hicimos una oferta interesante, pero hubo cosas que complicaron todo y que no gustaron en la directiva", explicó

Por su parte, Ordiales se refirió a Juan Reynoso como un "Plan B" para el banquillo Celeste, y explicó el motivo de su contratación.

“Había un plan A de una terna que se puso, que es importante en el futbol mexicano (Antonio Mohamed, Matías Almeyda y Hugo Sánchez). Luego se puso un Plan B de gente muy allegada a la institución, identificada con los colores del club, que tenían un proceso deportivo, se hizo un perfil de muchos de ellos y un (análisis) de cada uno", expresó a ESPN.

En ese sentido, el dirigente elogió al nuevo entrenador: "Es una persona que fue campeón con Cruz Azul, que tuvo años brillantes de gran calidad. El recuerdo siempre llama, recordar es volver a vivir. Platicando con Juan nos encontramos con algo que empataba y buscaba la institución. Lo encontramos con muchos deseos, visión de regresar a algo que es parte de su vida, hay mucha confianza en que las cosas salgan bien con él", concluyó.

