"Ves el futbol de espaldas": Miguel Herrera estalló en vivo contra Álvaro Morales por el gol anulado a Pumas

El ex entrenador de Club América en la Liga MX, Miguel Herrera, estalló en pleno vivo contra el periodista Álvaro Morales, quien daba como correcta la decisión de Luis Enrique Santander de anular el gol a Juan Pablo Vigón de Pumas UNAM en el encuentro por la jornada 6 del Guard1anes 2021 frente a Toluca.

Durante el diálogo mantenido en la señal de ESPN, el ex director técnico de las Águilas de Coapa se refirió a la polémica jugada en la que el silbante consideró offside de Emanuel Montejano luego de revisar el VAR, y fue muy irónico contra el comentarista deportivo.

“Alvarito, ves el futbol de espaldas hermano. Como vas a pensar que te van a anular un gol así. No me digas esas tonterías por favor. Para nada, sabes que te tengo un gran aprecio como persona, se que tu eres un tipo que criticas, me encanta tu forma de ser y para criticar, pero no puedes decir eso”, le lanzó el Piojo.

Tras escuchar el argumento del 'Brujo' Morales, Herrera no tuvo pelos en la lengua y volvió a cargar con todo indicándole que sus argumento lo hacen quedar mal a él y con el público.

“Pero no me jodas Alvarito. No puedes decir o justificar el gol anulado a los Pumas. Yo te vuelvo a repetir, hay jugadas que le regresan al portero y el delantero se pone por delante y no las marcan. No tenemos nada de colmillo, y menos Montejano, que es muy joven, no me jodas por favor Alvaro”, añadió.

¡”Ves el futbol de espaldas, no me digas esa tontería por favor. Sabes que te aprecio, sé que tú eres un tipo que critica, pero hoy no puedes justificar esa jugada, no puedes decir que el gol anulado a #Pumas es bueno, no me jodas", le señaló el Piojo Herrera a Álvaro Morales! pic.twitter.com/RYjGMMFoLC — Edwin Fajardo Rodríguez (@EdwinFajardoFH) February 16, 2021

Para colmo, Toluca logró imponerse 1-0 ante Pumas UNAM en el estadio Nemesio Díez y escaló a la cima de la tabla de posiciones del Torneo Guard1anes 2021, donde comparte posición con el mismísimo Club América.

Lee También