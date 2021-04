¿La MLS alcanzó el nivel de la Liga MX?: Javier Aguirre respondió

Rayados de Monterrey se prepara para enfrentar a Columbus Crew por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, este miércoles a las 19:30 horas en el Mapfre Stadium de Ohio. Los regios buscarán traerse un buen resultado para luego poder rematar la serie en el Gigante de Acero.

En la previa de este encuentro, Javier Aguirre brindó una conferencia de prensa y al ser consultado sobre la comparación entre la MLS y la Liga MX, reconoció el crecimiento de la infraestructura y apoyo al futbol en los Estados Unidos, pero señaló que el país vecino todavía no alcanza el nivel futbolístico que arrastra México desde hace tiempo.

"En mi tiempo no tenían el nivel que tienen hoy, me tocó por ahí en el 2008. Hoy, de hecho, muchos equipos tienen su estadio propio y en ese sentido la MLS ya está bien estructurada, van en un camino correcto. Pero bajo ninguna circunstancia están a nuestro nivel porque tenemos años trabajando con academias, fuerzas básicas y ellos apenas comienzan. Todavía no tienen el arraigo con el joven americano que a los cinco años ya te agarre el balón como aquí el niño mexicano que ya tiene una cantera sub-11 o sub-13", declaró el estratega.

Aún así, el ex director técnico de la Selección Mexicana reconoció que sí existe una disparidad en cuanto a instalaciones para la práctica del deporte en los jóvenes estadounidenses: "La gran ventaja que tienen con nosotros es que tienen buenas instalaciones universitarias y eso les ayuda a tratar de alcanzarnos con los jóvenes".

Javier Aguirre: Rayados está fuerte tras el Clásico Regio

Javier Aguirre descartó que exista una caída en el ánimo de sus dirigidos, luego de la dura derrota por 2-1 ante Tigres UANL por la jornada 16 del Guard1anes 2021.

"Este equipo está fuerte, no hay que levantar nada porque el equipo está de pie, estamos fuertes mentalmente. Estoy muy tranquilo en ese sentido, no hay ninguna queja. Estamos fuertes y mañana vamos a tratar de hacer un buen partido", concluyó.

Por decisión de Javier Aguirre, tres habituales titulares no viajaron a Estados Unidos para estar presentes en la última fecha de la Liga MX �� https://bit.ly/3dZps6a�� @Rayados Publicado por Bolavip MTY en Martes, 27 de abril de 2021

Lee También