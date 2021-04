Récord de André-Pierre Gignac le dio el triunfo a Tigres sobre Monterrey en el Clásico Regio

Tigres UANL y Monterrey se enfrentaron por la Jornada 16 del Guard1anes 2021, en una nueva edición del Clásico Regiomontano. Después de un arranque furioso por parte de los Rayados, los auriazules se terminaron imponiendo con un gol de André-Pierre Gignac que ya pasó a la historia grande del los clásicos.

No fue la mejor de las semanas para los Felinos. Las informaciones respecto a que Ricardo Ferretti abandonaría al equipo al final del campeonato salieron a la luz y esto no dejó trabajar de la mejor manera al equipo. Por su parte, los Rayados estuvieron atentos a Puebla, que no logró ganar, por lo que una victoria los posicionaba mejor que nunca.

Los dirigidos por Javier Aguirre, quien participó de su primer Clásico Regio, comenzaron siendo más incisivos que su rival de turno. De hecho, supieron aprovechar la pasividad defensiva de Tigres en un tiro libre, ya que jugaron en corto un balón que parecía que iba a ir al área. Alfonso González fue el receptor y quien remató de media distancia para poner a los suyos en ventaja.

Los Felinos comenzaron a ser más dominantes con el gol recibido y encontraron la respuesta a diez minutos del final del primer tiempo. Luis Quiñones envió un centro perfecto con su pierna zurda y en el segundo palo apareció Carlos González. Cocoliso, fiel a su estilo, remató de cabeza y emparejó el marcador.

El complemento tuvo a los locales como los más peligrosos y cerca del arco rival, pero el gol llegó después de un penal muy polémico sancionado por el silbante. Al que no le importó nada fue a André-Pierre Gignac, quien remató cruzado con su pierna derecha y el balón se metió cerca del ángulo.

Tras varios días muy complicados, Tigres UANL se impuso de la mejor manera posible en un Clásico Regio: remontando el resultado. Si este fue el último encuentro ante Monterrey de Ricardo Ferretti, bien merecido lo tiene. Será recordado por siempre por la afición de los Felinos.

André-Pierre Gignac hizo historia

André-Pierre Gignac se convirtió en el máximo goleador histórico de Tigres en el Clásico Regio. Gignac ahora es en soledad el jugador con más goles en este tipo de encuentros para el conjunto auriazul, ya que convirtió su novena anotación ante Monterrey y justamente para darle la ventaja y victoria a su equipo.

