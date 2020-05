Llegó la autocrítica: Héctor Moreno reconoció que se equivocaron con la fiesta previo al Mundial de Rusia 2018

Los jugadores mexicanos se construyeron un problema innecesario al organizar una fiesta por el cumpleaños de Javier Hernández, en la previa del Mundial de Rusia 2018. El contexto no fue el ideal, por lo que aquellos jugadores que iban a representar a todo un país, fueron criticados duramente por su “falta de profesionalismo”. Más de dos años después, llegó la autocrítica.

Héctor Moreno, actual defensor del Al-Gharafa, reconoció la falta de profesionalismo de algunos jugadores, motivo por el cual México nunca pudo dar un paso hacia adelante: volver a clasificar a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Igualmente, aclaró que las críticas de aquel momento fueron exageradas porque no hicieron “nada malo”.

"En esa fiesta de antes de viajar, el cumpleaños de Javier a lo mejor si vuelves atrás no lo haces. No hicimos nada malo, pero ante los ojos y escrutinio público se va a ver mal, se van a inventar cosas como sucedió, entonces mejor evitar ese tipo de cosas. Desde la inocencia o la estupidez, piensas que no estabas haciendo daño a nadie, nosotros somos los principales personajes que no queremos vivir ese tipo de situaciones. Todo lo que se puede generar alrededor sí que afecta, es difícil prepararte y sabiendo que el entorno va a ser así, sí deberíamos evitarlo”, confesó en TUDN.

Si México ha tenido algo bueno en los últimos años, fueron los procesos de selecciones juveniles. De hecho, Moreno fue campeón del mundo Sub-17 en Perú 2005, sin embargo, todo aquello bueno que suelen hacer los jugadores de jóvenes, no se puede trasladar a la selección mayor. Héctor cree que una de las razones es que la cantidad de extranjeros en la Liga MX se contradice con su calidad.

“Son culpas repartidas, tanto de futbolistas que no entendemos o entendemos tarde lo que significa la profesión. La mayor parte de mi carrera he sido extranjero, entonces no estoy en contra de que haya extranjeros en mi país, pero debe haber un mayor filtro sobre quién llega, para que crezca la exigencia y haya oportunidades a la gente joven”, concluyó.

