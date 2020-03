Javier Hernández no es citado a la selección azteca desde septiembre; vetado o no, lo cierto es que su ausencia en el tricolor no pasa desapercibida y es un de las voces autorizadas para hablar de la escuadra nacional, es por eso que aprovechó de enviar un fuerte crítica a los timoneles de la Federación de Fútbol.

"Yo hasta he ofrecido y la gente no lo sabe. 'No me paguen a mi. Eso repártanlo si quieren, dénselo a alguien más'. Vemos las cosas distintas, no sé si mejores o peores. A la Selección vamos por orgullo, pero la gente también sabe que los que más ganan en el negocio no es el futbolista, es la gente que lo maneja", lanzó Chicharito sin pelos en la lengua.

Incluso el capitán de Los Angeles Galaxy fue más allá y abiertamente cuestionó el rumbo de la gran cantidad de dinero percibe el tricolor y que no estaría bien distribuido.

"La Selección tiene ingresos de Top 5 mundial. ¿A dónde va todo eso? A todos nos toca apechugar, que los directivos apechuguen un poquito por el bien del futbol mexicano. Si les importa más el negocio, también es respetable", aseguró ironizando.

Por último, el catorce aseguró que le gustaría ver al combinado nacional jugando más en México y no dándole tanta prioridad a otros países.

"Podríamos venir menos a Estados Unidos y estar más por Europa ¿por qué no jugamos más en México? Me gustaría ir a Tijuana a jugar con la Selección”, finalizó.

Lee También