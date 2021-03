Jonathan dos Santos reveló su deseo a meses de terminar contrato en la MLS

�� Jonathan dos Santos.



“Yo quiero ser campeón con @LAGalaxy. No quiero que me recuerden como un jugador más de @LAGalaxy_Es, quiero que la gente me recuerde como un jugador que lo dio todo”. #mls #JonaDosSantos #lagalaxy #galaxy #JonathanDosSantos #LosAngeles #MLS pic.twitter.com/Py9zdq2Eog