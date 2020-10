Marco Fabián confía en que Chicharito Hernández mejorará su rendimiento en la MLS

No hay dudas de que Javier Chicharito Hernández se encuentra transitando uno de los peores momentos futbolísticos de su carrera. El atacante de Los Ángeles Galaxy no logra encontrar un buen rindimiento en la Major League Soccer (MLS) y, cada vez más, se les agota la paciencia a los aficionados.

Sin embargo, Marco Fabián, jugador de FC Juárez y exelemento de la Selección de México, quien conoce muy bien a Chícharo, platicó con ESPN y le envió un mensaje a su excompañero, asegurando que saldrá adelante por este mal momento que atraviesa.

"Yo me voy mucho con su persona, yo lo veo bien y sé que estaría mejor si le salieran las cosas dentro de la cancha. Pero no me preocupa porque sé que siempre va a trabajar", destacó el mediocampista.

Marco Fabián apoya a Chicharito. Jam Media.

Más adelante, lanzó dardo contra los mexicanos y confirmó que han sido muy duros y estrictos con el exatacante del Real Madrid y Manchester United, entre otros, quienes no han reconocido los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera.

"En México ves a alguien triunfar, alguien como Javier que en su momento triunfó y la clásica es decir 'ah tuvo suerte', tratas de buscar pretextos en lugar de sentirte orgulloso", finalizó el oriundo de Guadalajara.

