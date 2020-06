Monterrey: ¿Un pedido de Alfonso González a Antonio Mohamed?

Además de los jugadores que ya perdió Monterrey en este mercado de pases, estuvo muy cerca de quedarse sin otro: Alfonso González. El jugador tenía la posibilidad de irse a Chivas, pero decidió renovar su contrato con el club regiomontano.

Si bien el mediocampista decidió continuar, y a sabiendas que desechó otras propuestas para emigrar de la institución, encara la pretemporada con un objetivo principal: sumar más minutos en el Apertura 2020. ¿Teléfono para Antonio Mohamed?

Ponchito festeja con Rayados: ¿Podrá ganarse un lugar entre los titulares? (Getty Images).

"Me gustaría sumar minutos en el torneo que viene, pero sé que eso me lo gano en el trabajo de la semana en los entrenamientos. No importa si tengo un partido completo o cinco, diez minutos, quiero pelear y luchar por un lugar aquí en Rayados", explicó Ponchito, en diálogo con Fox Sports.

"Estoy muy contento aquí en Monterrey, es una gran institución. La competencia en el equipo es muy dura, por eso el equipo es protagonista en todos los torneos. Es un reto para mí poder ser titular y más tarde que temprano va a llegar", cerró.

Cabe mencionar que el hombre de 25 años, que también vistió la playera de la Selección de México, disputó seis partidos de 10 disponibles del ya cancelado Clausura 2020, y habitualmente ocupa un lugar en el banquillo de suplentes.

Lee También