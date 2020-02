Nahuel Guzmán fue criticado duramente por todo el mundo del futbol después de la jugada en la que se lo vio involucrado junto a Eduardo Aguirre.

El portero arremetió contra el delantero con una patada en su espalda cuando intentaba sacar en largo, sin embargo, el silbante no decidió expulsar al de Tigres.

Moisés Muñoz, uno de los arqueros más queridos en la historia de América, opinó al respecto de la polémica jugada y, lejos de defender a otro guardameta, lo criticó.

“Dentro de la cancha, me tocó enfrentarlo, por las cosas y actitudes que he visto de él, dentro de la cancha se me hace un tipo mala leche”, lanzó Muñoz.

"EL VAR NO LA QUISO VER, LE PEGA CON TODA LA INTENCIÓN" #LUP ¿Era de roja la jugada de Nahuel Guzmán a Eduardo Aguirre? El análisis de la mesa de @UpalabraMX



"ES UNA PENA QUE CADA TORNEO NOS REGALE UNA NAHUELADA" pic.twitter.com/aii35BCXSj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 17, 2020

No es la primera vez que el argentino se ve envuelto en polémica, ya que en el pasado fue protagonista de distintos hechos que no le hacen bien a su imagen.

