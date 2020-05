Nicolás Freire reveló a qué jugador del Club América ficharía para Pumas UNAM

Nicolás Freire logró encontrar en México una continuidad que no había logrado a lo largo de su carrera luego de irse de Argentinos Juniors en 2017. Pasó por el Zwolle de Holanda, Palmeiras y Liga de Quito pero el club que le dio su confianza fue Pumas UNAM. Hoy, en plena pandemia de coronavirus, no se encuentra conforme con su nivel y apunta a levantar el rendimiento una vez que se reanude el fútbol.

En charla con LVDiez, le consultaron qué jugador de Club América podría encajar perfectamente en la estructura y estilo de juego de Pumas. "Me encantaría Guido Rodríguez, pero ya se fue. Guido Pizarro se me hace un jugador muy inteligente. No somos amigos, pero lo he visto jugar siempre, lo he visto desde Argentina que tenía mucha trascendencia en el futbol y lo que ha hecho con méritos propios, por algo ha sacado buenos resultados en México", expresó el defensor.

El defensor central seleccionó a Pulido como su jugador mexicano favorito.

Además, se animó a revelar su jugador preferido que haya jugado en la Liga MX y no dudó con su respuesta. "El que me gustaba era Pulido y ahora la verdad no tengo un jugador favorito", añadió Freire.

Nicolás Freire no ha podido demostrar la razón por la que Pumas los fichó debido a un esguince de ligamento en la rodilla, sin embargo aseguró que busca una nueva oportunidad. "Quiero una revancha porque no es la imagen que quiero dar y que demostremos como equipo que vamos a ir por todo. Ojalá se retome esto estamos a la espera”, añadió.

“Fue una mezcla de ilusiones después de tanto tiempo de no jugar, hacerlo en un Clásico, con el estadio lleno, la verdad que fue uno de los momentos más lindos que me ha tocado en el futbol”, concluyó el futbolista.

