No cayó nada bien: todo Cruz Azul está molesto con Igor Lichnovsky por irse en medio del Guard1anes 2020 de Liga MX

El pasado sábado 10 de octubre el Al Shabab de Arabia Saudita anunció de manera oficial el fichaje de Igor Lichnovsky, zaguero central que defendió la playera de Cruz Azul durante los últimos 2 años. Esto generó mucho malestar en gran parte de la afición de la Máquina, quienes se sintieron traicionados por el chileno.

Claro, irse en el medio del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX no era la mejor opción, y menos sabiendo que el equipo es uno de los grandes candidatos al título. Además, el defensor quedó evidenciado por distintas declaraciones que tuvo en el último tiempo y ahora lo dejan mal parado. "Seria triste que alguien se bajara del barco antes de tiempo" y "Procuro dejar una huella" son algunas de las frases que le recuerdan al futbolista luego de su salida.

Igor Lichnovsky generó el malestar de todos en Cruz Azul (Getty Images)

Los fanáticos de Cruz Azul no son los únicos que están molestos por cómo se manejo Igor Lichnovsky en esta situación. Tal como reveló el Francotirador de Récord, Robert Dante Siboldi, directivos y parte del plantel están indignados con el sudamericano por abandonar el proyecto cuando él fue uno de los jugadores que más comprometido estaba con el mismo.

Y ustedes... ¿Cómo se despedirían de Lichnovsky? ���� https://t.co/mKLpNXKY3g — Vamos Azul (@VamosCAzul) October 12, 2020

"Quien no está nada contento es Siboldi, pues nomás no se la cree que el chileno los deje como novia de pueblo a un mes de la Liguilla. Se rumora que a varios dirigentes y alguno que a otro compañero no le sentó nada bien la salida de Igor, ya que supuestamente era uno de los más comprometidos con el proyecto Azul", aclaró el columnista.

Más adelante disparó: "Y es que tengo que recordar que fue el chileno el que llegó un día con la noticia que se iba de La Noria, así, sin decir ni 'agua va', pues ya le habían duplicado el salario y ya no había vuelta atrás. Una cubetada de agua helada para los cementeros". Está claro que los ánimos en Cruz Azul no son los mejores luego de esta evitable situación.

Lee También