"No hay que darle importancia a alguien que no la tiene": Carlos Hermosillo destrozó a Igor Lichnovsky por irse de Cruz Azul

Cruz Azul demostró en este torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX que lo del Clausura no fue casualidad y volvió a posicionarse en los primeros puestos junto a León. La Máquina, de esta manera, es un serio candidato a llevarse el título después de tantos años debido al gran trabajo que está realizando Robert Dante Siboldi y la jerarquía de su plantel. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para ellos en esta temporada.

La inesperada salida de Igor Lichnovsky en medio de la competencia fue un baldazo de agua fría para los Cementeros, está claro. El defensor chileno decidió salir de la institución para irse a jugar a la liga de Arabia bajo las órdenes de Pedro Caixinha en Al Shabab Saudi FC. Este traspaso generó mucha polémica y gran parte de la afición celeste se expresó en contra del jugador por abandonarlos de tal manera.

Carlos Hermosillo destrozó a Lichnovsky (Getty Images)

Carlos Hermosillo, ídolo y referente de Cruz Azul, también se mostró en contra del zaguero central. En una entrevista exclusiva con Bolavip, en donde tocó muchos temas relacionados a La Máquina, no ocultó su descontento con la salida de Lichnovsky y lo aniquiló con mucha altura.

Cuando el periodista Brian Frias Espinosa le preguntó sobre el chileno, el exdelantero apuntó: "Sobre ese tema no me gustaría platicar. Tuvo una respuesta muy despectiva que yo voy a respetar, pero no voy a hablar de él. Creo que no tiene importancia. No hay que darle importancia a alguien que no la tiene".

De esta manera, el autor del gol de penal que le dio el último título de Liga MX a Cruz Azul en el torneo Invierno 1997 dejó en claro su postura sobre el tema. Igor Lichnovsky, entonces, sigue ganándose opiniones negativas debido a su polémica decisión de abandonar a La Máquina siendo uno de los jugadores más comprometidos con el proyecto del club.

