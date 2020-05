Sevilla contempla a Veracruz para invertir en México

El Atlético Madrid abrió las puertas a los equipos europeos a invertir en la Liga MX con su compra del San Luis en el 2017, convirtiendo en la filial del equipo español en tierras mexicanas. Aquellos hechos hicieron que demás potencias del viejo continente miren con otros ojos el futbol azteca y, de hecho, ya algunas instituciones están evaluando planes a llevar a cabo.

El presidente del Sevilla, José Castro Carmona, es uno de los directivos que tiene como objetivo formar una filial de su equipo en México y así lo confirmó en una entrevista. El lugar seleccionado sería Veracruz, ciudad que quedó abatida luego de la desaparición de los Tiburones Rojos en diciembre del 2019.

“Recién es un proyecto del que aún no puedo hablar mucho. No tengo datos, pero es verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad tanto en México como en algún país donde haya un proyecto interesante para nuestra idea de internacionalización”, reveló Castro Carmona en diálogo con el periodista Jesús Barrón.

�� Al Sevilla le atropellan las celebraciones. Hace seis años celebraba el título en Turín… ¡pero hace cinco aplaudía el pase a otra final tras ganar en Florencia! ����#TalDíaComoHoy #WeareSevilla pic.twitter.com/SBpawELVwG — Sevilla Fútbol Club - #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) May 14, 2020

Si bien la máxima autoridad de la institución hispalense se mantiene cauto, es positivo a que todo se lleve a cabo: “Es un tema que estamos estudiando, soy muy ambicioso, pero no me gusta adelantar cosas cuando aún no están conseguidas y firmadas. Lo vemos con buenos ojos y sabemos del nivel de la Liga mexicana. Es uno de los lugares donde tenemos puesta las esperanzas, ideas y proyectos deportivos”, fundamentó.

Sevilla es uno de los equipos que mejor está trabajando en su ambicioso proyecto deportivo, ya que ya han inaugurado academias en Nueva York y Miami y están explorando hacerlo también en el centro y sur del continente americano.

