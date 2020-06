Oficial: Morelia está de regreso de la mano de José Luis Higuera

En la tarde de ayer, mediante una conferencia de prensa, Enrique Bonilla confirmó la creación de la Liga de Expansión MX. La misma contará con equipos bastantes conocidos y otros que sufrieron cambios en el nombre o sede. ¿Los dos regresos más esperados? Los de Atlante y Morelia.

Este último retorna de la mano de José Luis Higuera, exdirectivo del Deportivo Guadalajara. "Llego aquí por una cuestión de negocio, de aguacate, no tenía la visión del futbol. Se da la posibilidad, me dicen que lo más importante es la reconstrucción del tejido social, eso me atrae mucho", resaltó en la presentación.

Herrera e Higuera, en la presentación hace instantes (JAM Media)

Además, estará acompañado en el mando por Carlos Herrera, secretario de gobierno de Michoacán. Higuera apuntó: "No empezamos de cero, les invito que vean un poco al Zacatepec, tiene trabajando mucho con este cuerpo técnico (encabezado por Ricardo Valiño) y los ideales de jóvenes, realmente tenemos una beta aquí de futbolistas jóvenes michoacanos".

"Dos años sería ideal (para volver a la Liga MX), creo que se puede hacer en un año, pero te implicaría curvas de aprendizajes más aceleradas que a veces cuestan dinero y errores. Teniendo dos años como un plazo razonable, no le veo ningún problema (para luchar por el ascenso), es un compromiso con la gente, en el tercer año debería de ser un equipo competitivo que esté en la final y debería de ascender", confesó Higuera.

Respecto a los partidos como local en el estadio Morelos, José Luis mencionó que Atlético Morelia buscará jugarlos en un "horario familiar" como los sábados entre 4 y 5, no tanto en la noche. ¿Podrá revivir a los Canarios?

