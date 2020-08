Patricio Hernández recordó su paso por Cruz Azul y reveló cómo vivió la Final contra el América de 1989

A lo largo de su rica historia, Cruz Azul ha contado en su haber con excelentes futbolistas extranjeros. Uno de los más talentosos que ha pasado por las instalaciones de los Cementeros es Patricio Hernández, enganche argentino que llegó a la Liga MX para la temporada 1988/89 y rompió con todas las expectativas.

Pato no sólo brilló en su arribo a La Máquina: llevó al equipo a la Final y fue premiado con el balón de oro al mejor jugador del futbol mexicano. En una entretenida entrevista con Sueños del Futbolista, el ahora entrenador recordó cómo se dio su llegada a los Celestes y reveló cómo vivió aquella definición contra el América.

"Yo estaba de gira con Argentinos Juniors. Era un equipo con todos jugadores de 20 ó 21 años; Carlos Goyén y yo como 33 teníamos. Fuimos a jugar a México y el presidente de Cruz Azul dijo: "Tendríamos que tener un jugador de las características de Patricio Hernández". Entonces me fueron a ver al aeropuerto cuando regresaba para Argentina", comenzó declarando Hernández.

Más adelante detalló: "Yo en realidad lo que quería era salieran los intereses (en los medios) de Racing, Peñarol y Cruz Azul para sacarle unos pesos más al presidente de Argentinos. El pase era mío. Cuando (directivos de La Máquina) me dijeron "habría esta plata", me fui a México. Jugué como los dioses el primer año. Me había quedado la espinita de no haber ido al Mundial 1986 y el Cruz Azul jugaba de local en el estadio Azteca, así que dije juego ahí y me recibo en el templo del fútbol".

Por otra parte, sobre el subcampeonato en frente de las Águilas, apuntó: "Te queda la amargura porque había 125 mil personas y porque tuvimos muchas chances de ganar ese partido. Sobre todo en el de vuelta. Pero sinceramente el América tenía un equipazo extraordinario, con muy buenos mexicanos y unos brasileros fuertes. Fue una final apasionante, muy bien jugada y no tengo nada que reprocharme".

