Pobre Javier: a La Chofis le modificaron su peso, altura y apodo en Wikipedia

Javier Eduardo López no está pasando por un buen momento futbolístico en el Deportivo Guadalajara. La Chofis no es tenido en cuenta por Víctor Manuel Vucetich y no es muy "querido" por la afición del Rebaño Sagrado. Además, desde que el futbol volvió, el futbolista mexicano fue muy criticado por su apariencia física.

Su figura ha sido un meme a lo largo de varios días, debido a que consideraban que se había "excedido" con las comidas durante la cuarentena. Ésto, según contó Javier, le afectó mucho y tuvo que acudir a un psicólogo para que no le juegue en contra durante la competencia y pueda mantener un buen nivel.

Sin embargo, se ve que el odio y el cyberbullying no tiene límites, algunas personas (si es que se las puede llamar así) son capaces de llegar hasta puntos inimaginables con tal de herir los sentimientos del otro.

La Chofis fue trolleado en Wikipedia:

En esta ocasión, un usuario (cuya identidad no se sabe) se encargó de manipular los datos de La Chofis en Wikipedia y modificó su peso, altura y le cambió el apodo. Le puso 220 kg, 1, 50 metros y le cambió el sobrenombre a "Ñoño".

Sin dudas éstas acciones no pueden seguir ocurriendo. Hay gente que de verdad es afectada por los malos comentarios y las consecuencias son fatales. De todas maneras, López se encuentra enfocado en el Guard1anes 2020 y en busca de la titularidad.

