Chucho Ramírez insinuó una venta de Juan Ignacio Dinenno en el próximo mercado

Pumas UNAM fue una verdadera sorpresa en el Guard1anes 2020, ya que el equipo no ingresaba entre los candidatos para llegar a las últimas instancias de la Liguilla. Sin embargo, los dirigidos por Andrés Lillini rompieron todo tipo de pronósticos, eliminaron a un muy duro Cruz Azul en un partido épico y fueron los subcampeones de la Liga MX.

Todo buen equipo debe tener, sí o sí, una columna vertebral que sea vital para su funcionamiento. En ese contexto, Juan Ignacio Dinenno fue el goleador que los Universitarios siempre quisieron tener y se transformó en el delantero ideal para el equipo. El argentino convirtió 12 tantos en su primer campeonato con Pumas, aunque no estará demasiado tiempo más allí.

+ ¡El Super Bowl EN VIVO! Aquí te traemos la transmisión online y gratuita vía TV Azteca

Jesús Ramírez, director deportivo de los Universitarios, dialogó con ESPN Digital y no fue muy positivo respecto al futuro de Dinenno en el equipo por la situación económica que se está atravesando. “En el caso de Carlos González, tratas de retenerlo, pero cuando vienen y te dicen ‘aquí está el dinero’. Y cuando no hay entradas, cuando no hay venta de esquilmos y todo ese rollo, pues la verdad que la pandemia ha sido un problema económico tremendo, porque de no ser la selección y patrocinios, pues ¿de dónde sacas dinero?”, analizó Chucho.

Juan Ignacio Dinenno puede ser vendido en el próximo mercado

El director deportivo de Pumas sabe que es una posibilidad real que Dinenno sea vendido en el próximo mercado de pases: “Pues, mira, yo creo que si él hace la temporada que hizo, pues es normal que venga alguien y te lo solicite. Entonces, tenemos que estar preparados como lo tuvimos ahora para traer a alguien”, enfatizó Ramírez al ser consultado sobre el caso del argentino.

Pumas no pudo retener a Cocoliso, por lo que salieron al mercado e incorporaron a Gabriel Torres a préstamo por un año. Chucho culminó revelando la actualidad del panameño: "A Gabriel le está costando un poquito la altura, pero se está adaptando... Tiene experiencia y se acomoda a lo que desea Andrés (Lillini), después de haber visto varias opciones".

Lee También