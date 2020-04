¿Quién es Santiago Ormeño, la sensación de la eLiga MX?

Apenas finalizó la Jornada 1 de la eLiga MX y Santiago Ormeño ya había conquistado a los amantes del futbol; su popularidad comenzó a crecer como espuma luego de dar cátedra en el FIFA 20 y humillar al más odiado rival, el América, por lo que de inmediato su nombre comenzó a sonar por todos lados.

Pero eso no es todo, pues el delantero del Puebla también dio muestra de su gran carisma y buen humor, por lo que encajó a la perfección con las ocurrencia de Luis García y Christian Martinoli y rápidamente se consolidó como la revelación del torneo virtual de la Liga MX.

Pero, ¿quién es Santiago Ormeño? Por increíble que parezca y pese a sus apenas 26 años de vida, el atacante mexicano tiene pasado en América, Pumas y Chivas.

El jugador nacido en la Ciudad de México se involucró desde niño con el futbol, incluso, era comparado con Lionel Messi, de acuerdo al testimonio de su padre, por lo que a los 11 años comenzó a probar suerte en Pumas, sin embargo no fue lo que esperaba y un año después se marchó a las filiales del América.

“Empezó a jugar a los 6 años en el Instituto México. Nació zurdo, pero el tiempo le dio el aprendizaje de manejar los dos perfiles. Era un espectáculo verlo jugar. Su estilo de juego era, hagan de cuenta, el de Lionel Messi, sin exagerar. Anotaba de 40 a 50 goles por torneo. Ganó títulos todos los años como seleccionado del Instituto", contó su padre en entrevista para ESPN.

Nueve años en América y antecedentes familiares en Coapa

Santiago Ormeño no sólo forjó su carrera en el Nido desde los 12 años, sino que en la sangre ya traía tintes azulcremas, pues es nieto de Walter Ormeño, exportero peruano y nacionalizado mexicano que jugó con las Águilas en 1959 y 10 años después se convirtió en su director técnico (también dirigió a Cruz Azul, Chivas y Pumas).Walter Ormeño fue subcampeón con el cuadro azulcrema y lamentablemente falleció en enero de este año.

Memo Ochoa con Walter Ormeño

Es así que Santiago se formó en las categorías inferiores del América, donde estuvo hasta los 21 años, pero sin alguna oportunidad clara de dar el salto a la Primera División, por lo que volvió a Pumas.

Santiago Ormeño en 2013 como jugador de América en Segunda División. Foto: Club América

Lesión en Pumas mermó su carrera

En el 2015, el conjunto auriazul lo registró en la Segunda División con el respaldo del 'Chelís', pero para su desgracia, sufrió una fuerte lesión que lo mandó al quirófano para ser operado del ligamento colateral. Un año más tarde, con la llegada de Francisco Palencia, fue llamado para entrenar en el primer equipo, pero tampoco logró trascender.

"En Pumas sí tuve experiencia en la Primera, pero nada de jugar mucho y consolidarme", lamentó Ormeño, quien se despidió de los los universitarios en el Clausura 2017 y luego de 17 anotaciones.

Santiago Ormeño con Pumas en el Clausura 2017. Foto: JamMedia.

Oribe Peralta le ganó el lugar en Chivas

Ya como jugador de Puebla y con tan sólo tres partidos disputados en el Máximo Circuito, en junio de 2019 estuvo a prueba con Chivas, donde fue parte de la pretemporada, sin embargo no logró convencer al entonces entrenador rojiblanco, Tomás Boy, y ante la inminente llegada de Oribe Peralta para reforzar el ataque del Rebaño, Santiago Ormeño volvió a decir adiós.

"Fui a Chivas a prueba, llegó la propuesta de que me querían ver. Desafortunadamente no me pude quedar, regresé con la Franja y estoy muy contento ahorita"

Santiago Ormeño estuvo a prueba con Chivas en 2019. Foto: Chivas

En Puebla

Con Puebla firmó en el 2018, sin embargo tampoco ha podido consolidar su carrera, pues apenas suma cuatro partidos diputados en Liga y cuatro en Copa donde anotó su único gol enfundado en la camiseta de La Franja. Fue hasta la eLiga MX que acaparó los reflectores del medio deportivo, gracias a sus habilidades al control y a que es todo un 'showman', por lo que tiene como líder al cuadro camotero y es uno de los goleadores del certamen.

