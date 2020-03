Renato Ibarra le pidió a la gente que tome conciencia y se quede en sus casas para evitar el Coronavirus

El mundo se encuentra en un temible momento. La pandemia del Coronavirus azota a todos los países y cada vez son más los infectados por el virus.

Varios países se encuentran en cuarentena obligatoria hace algunos días. Los eventos deportivos fueron cancelados en casi todas partes.

Renato Ibarra, que hace algunos días salió de prisión tras ser acusado por violencia familiar, subió un posteo a su Instagram con un claro mensaje.

"If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance, play inside, play for the world"/ "Si alguna vez soñaste con jugar para millones en todo el mundo, esta es tu oportunidad, jugá adentro, jugá para el mundo", señaló el ecuatoriano.

