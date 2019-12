Ruben Romano, sobre la hipótesis que indica que su secuestro fue "montado"

Promediaba el 22 de septiembre de 2005, cuando Ruben Omar Romano era descubieto por la policía tras 65 días de secuestro.

Luego de 14 años, el ex entrenador de Cruz Azul se sintió en la necesidad de desmentir los rumores que indican que el hecho estuvo "montado".

Las mayores sospechas se relacionan al involucramiento de Genaro García Luna en el rescate, quien está acusado en Estados Unidos de vínculos con el crímen organizado.

El periodista Ignacio Suárez, en su columna de diario deportivo nacional, aseguró que el secuestro del técnico fue planeado, ya que en ese momento el desafuero a Andrés Manuel López Obrador estaba en la agenda mediática.

"Me gusta aclarar, es un tontería decir que lo mío es montado. Lo que viví yo, no lo vive nadie. Se dicen tantas estupideces, lo único que sé es que estuve encerrado, con una gran presión psicológica, con llamadas de mis hijas. La política hace sus cosas con algunos fines, pero lo que yo viví no fue montado", contó Romano, en diálogo con ESPN.

A su vez, continuó: "Creo que inventan esto por las investigaciones que le hacen a García Luna, yo no lo conocí. No sé que viene después del secuestro".

