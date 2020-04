¿Se lo cumplirá? Maximiliano Meza le hizo un curioso pedido a Humberto Suazo

En una semana se cumpliará exactamente un mes sin partidos oficiales del Clausura 2020 de la Liga MX a causa del avance del coronavirus. Y cómo se extraña el futbol...

Pero, estando encerrados en sus respectivos hogares, los jugadores también echan de menos otra cosa además del balón: reunirse con sus seres queridos a disfrutar.

En una entrevista por videollamada con Fox Sports, Maximiliano Meza confesó que tiene una deseo para cuando se levanten las restricciones de circulación en Monterrey. Y el mismo incluye a uno de los máximos ídolos de la institución.

"Me gustaría comer un asado con Humberto Suazo, no tengo la suerte de conocerlo y por todo lo que hizo acá y por lo que fue como jugador me gustaría", reveló el argentino, enviándolo una interesante propuesta al Chupete, que sin dudas se la cumplirá.

Además, el volante ofensivo de Rayados confesó que ya tiene un plan pendiente con otro referente del conjunto regiomontano: "Tengo pendientes los mates con Guillermo Franco".

Lee También