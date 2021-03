Luca Martínez Dupuy, la joven promesa que tiene pendiente a la Selección de México

En la actualidad, Gerardo Martino tiene un listado interesante de delanteros disponibles para conformar la ofensiva de la Selección Absoluta de México. Desde Raúl Jiménez, quien antes de su lesión ósea se cansó de anotar goles con la playera del Wolverhampton de la Premier League, hasta elementos de la Liga MX como Henry Martín, del América, José Juan Macías, de las Chivas de Guadalajara, y Rogelio Funes Mori, de Rayados de Monterrey, que muy pronto conseguirá sus documentos de naturalización.

Pero, para alegría del entrenador argentino, existe una cámada de jóvenes que ya comenzó a hacer ruido en sus respectivos clubes. Y uno de esos casos es el de Luca Martínez Dupuy, quien nació en la ciudad de San Luis en 2001 durante la estadía de su padre, Nahuel, como futbolista del viejo Real Potosí. Actualmente, el elemento de 19 años recibió su segunda convocatoria a la Sub-20 del Tri.

En una plática exclusiva con Bolavip, el ahora atacante de Rosario Central habló de todo. Su presente en la Liga Profesional de Argentina, su identificación con el país azteca, su deseos a futuro con algunos clubes de la Liga MX, la posible disputa entre AFA y FMF por sus servicios y muchos otros temas más...

Ganó confianza en Rosario Central

Con la llegada de Cristian González, mejor conocido como Kily, a la dirección técnica del Canalla, el mexicano con ascendencia argentina ganó terreno en el equipo. Y, por el momento, el actual semestre fue el más positivo en su corta carrera: al cabo de las primeras cinco jornadas del campeonato, registró cuatro titularidades y marcó sus primeros dos goles oficiales como futbolista profesional.

"El primer gol me dio mucha confianza para seguir por este camino. Me dio un empujón muy grande, después se me fueron dando las cosas redondas. El Kily González me tiene mucha confianza y eso me hace dar lo mejor dentro de la cancha", respondió Luca Martínez Dupuy en entrevista con Bolavip.

La Liga MX, un sueño a futuro

"Veo resúmenes porque acá no llega el futbol mexicano, trato de ver los goles. Es muy competitivo, muy lindo. Se juega con muy buen pie. Me gustan todos los clubes pero sobre todo los que estuvo mi padre, como Atlético de San Luis, América y Toluca", comentó el atacante de Rosario Central, enviando un guiño a las instituciones donde Nahuel Martínez estuvo sumando minutos durante su etapa como jugador.

Pensando en su futuro, el delantero de 19 años se mostró abierto a pasar al territorio azteca: "Obvio, me gustaría jugar en la Liga MX. Sería algo muy lindo (jugar en los clubes por los que pasó su papá). Ya veremos cuando llegue alguna oferta. Si nos estusiasma, vamos a dar para adelante...".

Su identificación con México

Luca Martínez Dupuy solamente vivió tres años en el país pero, en la plática exclusiva con Bolavip, reveló el por qué tanta gratitud: "México nos dio un techo y un plato de comida hasta el día de hoy. Los mejores años de él como futbolista fueron ahí, y por eso es el cariño que le tengo y las ganas de representarlo. Siento muchísimo el cariño que me está brindando la gente, es algo muy hermoso".

Convocatoria para el microciclo de marzo (Foto: FMF)

Actualmente, fue citado para el microciclo de la Sub-20 que comandará Raúl Chabrand. Sin embargo, reveló que le hubiera gustado formar parte del Preolímpico Sub-23 de Guadalajara: "Me quedé con ganas de estar. Ojalá Dios me dé la chance (de ir a los Juegos Olímpicos), sería algo hermoso".

Argentina inició contactos por él

A pesar de que el delantero de Rosario Central ya formó parte de convocatorias juveniles de México, aún está habilitado por el reglamento de FIFA para cambiar de Federación. Y en la plática exclusiva con Bolavip, reveló que desde AFA hubo llamados para tentarlo: "Hubo acercamientos. Veremos qué pasa".

"Todavía no está decidido al 100% (a qué país representará a nivel mayor)", confesó. Aunque, mostrando su profesionalismo, aseguró: "Cuando me toque, como ahora con la Selección Sub-20 de México, voy a dejar la vida porque lo siento así. Representar a un país no es ir de joda. Hay toda una historia".

