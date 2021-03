La confusión del Piojo Herrera: qué pasó con Gio dos Santos en el minuto de hidratación

Alejado del América, y esperando una oportunidad para volver a dirigir, Miguel Herrera fue noticia en todos los medios de comunicación este martes. Entre tantos otros temas que tocó, el experimentado entrenador se refirió a las constantes lesiones que sufrió Giovani dos Santos durante su estadía con los azulcremas.

Pero, además, reveló qué fue lo que sucedió en el Mundial de Brasil 2014. ¿Por qué lo sacó del terreno de juego al poco tiempo de haber "firmado" el gol para aventajarse sobre Holanda en los octavos de final? La acusación hacia el centrocampista ofensivo fue dura y la respuesta del futbolista aún peor...

"En ese partido hubo dos momentos de tiempo de refresco porque la temperatura estaba en 40 grados. Hubo quienes se echaron agua en los zapatos. Le pregunté a Giovani qué tenía y me dijo 'me están quemando los pies'. Me dijo que no aguantaba las ampollas y me avisaba que ya no podía. A los cinco minutos me pidió su cambio", aseguró el Piojo en una entrevista vía YouTube brindada a Master Muñoz.

Con el correr de las horas llegó la respuesta del futbolista que terminará contrato con América en verano. "En toda historia siempre hay dos versiones, y esta es la que yo viví. Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría ninguna molestia física. Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio. Las imágenes hablan por sí solas", publicó en un comunicado desde su Twitter.

La confusión de Miguel Herrera

Gio dos Santos, suplente en la hidratación vs. Holanda (Getty Images)

Revisando los videos de aquel 29 de junio de 2014, uno puede empezar a inclinar la balanza para alguna de las versiones. La cronología marcó que, a los 61 minutos del juego, Giovani dos Santos fue reemplazado por Javier Aquino. Lo curioso fue que la pausa de hidratación del segundo tiempo se llevó a cabo un cuarto de hora después de la salida del elemento con pasado en el Barcelona de España. De hecho, en las imágenes publicadas por la agencia Getty Images puede verse al volante con pechera puesta.

+ Modificación a los 61 minutos:

Javier Aquino reemplazó a Gio dos Santos (Captura: YouTube FIFA)

+ Hidratación a los 75 minutos:

Tiempo de hidratación en Fortaleza, Brasil (Captura: YouTube FIFA)

