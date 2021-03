Tecatito Corona se postula para reforzar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La Selección Mexicana Sub 23 consiguió el tan codiciado boleto clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este domingo, los dirigidos por Jaime Lozano vencieron 2 a 0 a Canadá en el Estadio Jalisco por la semifinal del Preolímpico CONCACAF, y accedió a la final del certamen donde deberá enfrentar a Honduras, el otro clasificado, para definir al campeón.

Como ya es conocido, el Tri podrá sumar y jerarquizar a su plantilla con tres refuerzos mayores al límite de edad para así poder repetir la hazaña de la medalla dorada lograda en Londres 2012. Y los candidatos ya han comenzado a sonar entre la afición: algunos de ellos son Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Hirving Lozano, Carlos Vela (ya descartado) o Jesús Corona, entre otros.

De hecho, el Tecatito se mostró consciente de la posibilidad de lucirse en las olimpiadas y ya se postuló para poder cumplir el objetivo de representar al país en unos JJOO, algo que tuvo impedido anteriormente.

"Claro que me gustaría ir a Juegos Olímpicos. La verdad es que es un objetivo que tengo, ya que en el pasado no pude ir, que era el que me tocaba a mí. Me quedó como ahí (las ganas). Tengo ese sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos", le dijo a Azteca Deportes.

Cabe recordar que Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mayor, ha manifestado en reiteradas oportunidades que apoyará con sus jugadores al equipo olímpico para que puedan triunfar en tierras japonesas. Aunque también deberían mediar con las intenciones del Porto, quien actualmente pelea la Champions League y la Primeira Liga.

¿Quiénes son las 16 selecciones de futbol en los Juegos Olímpicos?

El certamen de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 inicia el 22 de julio y finalizará el 7 de agosto, y contará la participación de las siguientes selecciones: Japón, México, Honduras, España, Alemania, Francia, Rumania, Brasil, Argentina, Corea del Sur, Arabia Saudita, Australia, Egipto, Costa de Marfil, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

