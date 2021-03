"Esta es una generación dorada de México": Jaime Lozano a Bolavip

La Selección Mexicana de Futbol Sub-23 logró el tan ansiado objetivo para este año: clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputarán a mediados del 2021. Y lo logró gracias a la victoria por 2-0 ante Canadá en la semifinal del Preolímpico de la CONCACAF disputada en el Estadio Jalisco, una de las sedes del certamen.

El tricolor logró imponerse en el juego y en el marcador gracias a los goles de Uriel Antuna y Johan Vásquez. Por si fuera poco, ahora se preparan para disputar la final ante Honduras, y así poder coronarse como campeones en el torneo en el que son anfitriones.

En la conferencia de prensa de Jaime Lozano, entrenador de este México, Bolavip le consultó sobre qué argumentos tenía este equipo para lograr el éxito gran cita olímpica de Japón. El Timonel fue por más y se animó a calificar a su grupo como 'Generación Dorada'.

"Es una muy buena generación, me preguntaban antes del preolímpico si era una generación dorada y yo creo que sí, pero eso lo van a definir los resultados y lo que hagamos dentro de la cancha, me parece que por el momento están demostrando que ellos tienen también todas las ganas y la ilusión de emular lo que se hizo en Londres, y hay otras tantas selecciones que van a buscar lo mismo que nosotros, pero hay que prepararnos, mentalizarnos, visualizarlo y trabajar mucho para poder estar a la altura de los Juegos Olímpicos", declaró.

Jaime Lozano se ve ganando la Medalla de Oro

Ante la pregunta de Bolavip, Jimmy tampoco dudó al responder que se ve subiendo al podio de Tokyo 2020 con la medalla dorada, repitiendo la hazaña del futbol mexicano en Londres 2020.

"Claro que me visualizo ahí (en el podio de Tokio 2020), me visualizaba primero obteniendo el boleto, después quedando campeón y lo siguiente es escuchando nuestro himno y colgándonos la medalla de oro. Sin dudas que lo visualizo todos los días y trabajo muy fuerte igual que todos los que estamos aquí para conseguirlo. Estamos dando pasos sólidos, enfocados en lo que no corresponde y esperemos poder seguir así", sentenció.

Lee También