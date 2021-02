CONFIRMADO: Edson Álvarez queda descartado del Tri para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El director técnico de la Selección mexicana Sub-23 ya se encuentra alistando los últimos detalles en su equipo, a un mes de que dé inicio el Preolímpico de la Concacaf, en Guadalajara, donde el Tri buscará su boleto a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio este año.

Es por ello que ya convocó a los hombres con los que comenzará a trabar en el primer microciclo del año y también se animó a confesar el nombre de un futbolista importante que quedará fuera del equipo olímpico: Edson Álvarez, defensa del Ajax.

En entrevista para Marca Claro, Jaime Lozano reveló que el canterano del América no está contemplado con la Selección mexicana que trabaja con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a que Gerardo Martino le pidió que lo deje libre para que pueda ser llamado a la Selección mayor.

"Con Edson es complicado, porque desde que llegué, Gerardo Martino me dijo que lo necesita, no está tomado en cuenta para la sub 23", Jaime Lozano.