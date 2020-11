"Yo nunca le cerré las puertas a la Selección de México": Hiram Mier aclaró la polémica

Antes de la ventana FIFA del mes de octubre, la Selección de México sufrió dos bajas por determinación personal. Por un lado la de Luis Montes, quien dejó en claro que su paso por el combinado nacional ya está cerrado, y por otro la de Hiram Mier, quien sorprendió al dar a entender que prefería enfocarse en Chivas.

Pero, después de meses de incertidumbre, el defensa central del Guadalajara rompió el silencio. "Hubo ciertas cosas que no se dijeron, en cuestión de que yo no contesté al teléfono. Sí le mencioné a Ricardo Peláez que quería estar en Chivas, me sentía muy bien", reveló el zaguero en entrevista con Marca Claro.

❗️Tema Selección Mexicana



"Hubo ciertas cosas que NO se DIJERON"@HiramMier21 ACLARA sobre sus LLAMADOS al TRI en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/or8d8HBOOc — MARCA Claro (@MarcaClaro) November 18, 2020

"Me dejaron de llamar, no me dijeron por qué no iba. Hubo una fecha FIFA que yo venía jugando todo el torneo y prefería tener pausa, porque se venían dos partidos amistosos con Selección. No es que les esté diciendo que no, es que me habían dicho los profes de Chivas que me tocaba descansar. Y porque cada mes tengo un tratamiento en la rodilla y me tocaba justo en esas fechas", explicó el del Rebaño Sagrado.

"Yo NUNCA CERRÉ las PUERTAS a la Selección, en su momento lo hablaré con ELLOS directamente para que no haya malos ENTENDIDOS, sí salió de mí DECIRLE a Chivas estar al 100% en el CLUB"@HiramMier21 en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/2B2dYNmHyY — MARCA Claro (@MarcaClaro) November 18, 2020

"Yo nunca le cerré las puertas, solo hubo cosas que no se dijeron que no las quiero decir ahorita. Sí fue parte de mí decirle a Chivas que prefería estar al 100% ahí", agregó Hiram Mier, dejando atrás la polémica sobre su supuesta determinación drástica de renunciar a representar a México.

"Con el 'Tata' NO hablé, es la realidad, hablé con auxiliares, sí hubo una llamada que NO contesté, hubo cosas anteriores que NO se dijeron, pero yo pensaba en Selección pero también en MÍ" @HiramMier21 en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/rGTfQ4Bd3I — MARCA Claro (@MarcaClaro) November 18, 2020

El defensa central del Guadalajara aclaró además que no existieron charlas con Gerardo Martino: "Con Tata no hablé, sí con auxiliares de él. Hubo una llamada que no contesté porque hubo otras cosas anteriores que no se dijeron. Yo también pensaba en mí y tomé la decisión. Pensaba que lo necesitaba. Yo creo que después lo tendremos que hablar para estar en una idea más clara".

