“Tiene un arraigo muy importante a México": Gustavo Biscayzacú sobre su hijo convocado al Sub-16 de México

Gustavo Biscayzacú recorrió siete países a lo largo de su extensa carrera deportiva. Veracruz, Atlante y Necaxa fueron los clubes de México en donde se destacó Grillo y en el que también vivió uno de los momentos más importantes de su vida: en 2005 nació su hijo Xabier mientras el ex futbolista jugaba en los Tiburones Rojos.

A pesar de haber seguido su camino por latinoamérica y actualmente dirigir al Racing de Montevideo, Biscayzacú y su familia forjaron una gran relación con nuestro país. Tal es así que 15 años después Gallito eligió representar al Tri y ya fue convocado para el seleccionado Sub-16.

“Tiene un arraigo muy importante a México, al él haber nacido en Veracruz, siempre mirando el futbol mexicano, la selección, los jugadores. Siempre estando acá en Uruguay hinchó por su selección, por su país en el cual nació", explicó el padre en ESPN Digital sobre el adolescente que juega como delantero en Defensor Sporting de Uruguay.

Después de reconocer que el juvenil tomó "de sorpresa" y como "una alegría enorme" la citación, Grillo narró la relación que tiene con México: "Un país al cual quiero muchísimo, un país en el cual tengo muchísima gente amiga. México nos trató a las mil maravillas los cuatro años que estuve ahí, tengo muy bueno recuerdos y Xavi, al haber nacido en Veracruz, nos dio una raíz muy importante para toda la vida”.

Grillito, como le dicen en honor a su papá, fue calificado como un futbolista "muy técnico y muy inteligente, con buena visión de juego y con gran definición". "Es un niño muy apasionado, que le encanta jugar al futbol, lo disfruta, eso es lo que me gusta, que disfruta jugar al futbol, no lo hace por obligación", agregó el ex Atlante.

Gustavo detalló que tuvo contactos con miembros de la Federación meses atrás, pero que no imaginó que la convocatoria llegara tan temprano.

Por último, puntualizó cuáles son los jugadores mexicanos que admira Xabier: “Él habla mucho de ‘Chicharito’, era el jugador que le gustaba, también el ‘Chucky’ Lozano, son más o menos los jugadores de los que él me habla de México".

