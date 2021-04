Carlos Salcedo realizó un polémico tuits y los fanáticos de Tigres estallaron

En el Estadio Universitario de Nuevo León, Tigres recibió una paliza de América tras caer por 3-1, en un encuentro en que terminó con dos jugadores menos. Uno de ellos fue Carlos Salcedo que dijo que es fue un juego de Barbies, por lo que se ganó la ironía de todos los fanáticos.

El equipo de Ricardo Ferretti hace un largo tiempo que no juega bien. Previo a la pandemia causada por el COVID-19 el mal juego se veía partido a partido y durante la misma esto no mejoró. Es más, su consagración en la Concachampions no fue una consecuencia de un juego inteligente sino de la genialidad de jugador como André-Pierre Gignac.

Sin embargo, en la noche de hoy no solo no apareció el francés, sino que tampoco Carlos Salcedo, uno de los futbolistas regios más destacado del Mundial de Clubes, que se fue expulsado, tras una doble amarilla. Tras el partido, el defensa del Tri realizó un polémico tuit contra la decisión arbitral.

“¡Juego de barbies! en el fútbol existe contacto………”, expresó el zaguero de Ricardo Ferretti en Twitter luego de que América se haya quedado con la victoria. Tras este mensaje, los fanáticos de Tigres estallaron contra él.

La respuesta de los fanáticos a Carlos Salcedo

