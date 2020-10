Leo Fernández dijo que sus mejores socios en Tigres son Diente López y André-Pierre Gignac

Leo Fernández trabaja con intensidad para ser cada vez más protagonista en este Tigres UANL, que sueña con meterse en la Liguilla del Torneo Guard1anes 2020.

En una entrevista para Canal 6 Deportes, el delantero uruguayo destacó como sus principales socios a André-Pierre Gignac y Nicolás López. "Los delanteros por estar cerca, no voy a decir Pacho Meza porque esta atrás (se ríe). Nico y André. Nico porque hablamos mucho y nos tratamos de entender, me quedo con los dos".

Respecto al pedido de la afición felina sobre la incorporación del jóven al equipo de Ferretti, señaló: "A mí me llegó allá (cuando estaba en Toluca), que la gente siempre empezó a apoyar, entonces eso ayudó bastante a que yo hoy esté en Tigres, debo agradecerles eso que pasó en un principio".

Aún así, el Morterito sabe de la competencia que ha tenido desde su llegada al conjunto de Nuevo León: "Sabía que venía a competir mucho, trataba de focalizarme en eso porque como te dije antes, estás en una zona de confort y el cambio te saca, entonces, sí traté de irme mentalizando de a poco porque sabía que tenía que ganarme un lugar, porque cada vez que cambias te lo tenés que ganar sí o sí, hasta los mejores se tienen que ganar su lugar si cambian, no iba a ser la excepción yo".

En relación a su desempeño en cancha, explicó que tuvo una transformación en su juego. "Me dedico a lo que es el equipo sin pelota, eso me lleva a ser menos protagonista en lo que a mí me resalta un poquito", comentó.

Anteriormente, Fernández había señalado que le faltaba ganarse la confianza de sus compañeros. "Ha mejorado pero no tanto, sé las cosas que me pasan a mí y esas me las guardo, tratando de mirar el lado futbolístico, que tengo que mejorar, capaz que estoy cometiendo errores y no me doy cuenta".

