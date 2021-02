Sin Leonardo Fernández: Tigres UANL tendría su alineación para recibir a Toluca

Al cabo de las primeras ocho jornadas del Guard1anes 2021 de la Liga MX, y adeudando todavía un duelo frente a FC Juárez por lo que fue su participación en el Mundial de Clubes, Tigres UANL registró un total de 11 puntos gracias a tres victorias, dos igualdades y dos derrotas. Pero todavía hay tiempo de levantar...

De hecho, entre esta semana se estará disputando la novena fecha del campeonato mexicano y los conducidos por Ricardo Ferretti recibirán a Toluca en el Estadio Universitario de Nuevo León. El juego será el siguiente martes 2 de marzo, será transmitido por TUDN, y comenzará a las 19 horas del centro del país.

Para jugar ante uno de los equipos que más puntos sacó en el semestre, el experimentado estratega de los Felinos tendría definida su alineación. Y, a pesar del empate agónico frente a Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras Ramírez, el cuadro regiomontano repetiría la formación que enfrentó a los potosinos.

��️ ¡Feliz fin de semana a todos! ✌️��¡Nosotros a entrenar y preparar nuestro siguiente partido!#PerfilTigre ���� #EstoEsTigres �� pic.twitter.com/v7T3cl5llY — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) February 27, 2021

De acuerdo con la información de Multimedios Deportes, los posibles titulares de Tigres UANL ante los Diablos Rojos: Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Javier Aquino; Luis Quiñones, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Nicolás López; André-Pierre Gignac y Carlos González.

Sin Leonardo Fernández

Ya no es noticia que el centrocampista ofensivo uruguayo, con pasado reciente en Toluca, no está siendo tenido en cuenta por Ricardo Ferretti. No vio acción en el Mundial de Clubes de Qatar, algo que debe haberlo desilusionado, y en el Guard1anes 2021 de la Liga MX solamente registró 157 minutos.

