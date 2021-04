Todo mal: jugadores de América critican al arbitraje luego del empate ante Timbers

Club América no pudo llevarse una victoria en su visita a los Estados Unidos. Por el encuentro de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones Concacaf, igualó 1-1 ante los Portland Timbers. Roger Martínez abrió el marcador para el azulcrema; mientras que Felipe Mora descontó para los locales.

Sin embargo, luego del partido, algunos futbolistas de Las Águilas se manifestaron en contra del arbitraje y aseguraron que al árbitro le faltó más decisión a la hora de tomar decisiones. El atacante colombiano, Henry Martin y Nicolás Castillo dijeron algunas palabras.

"Mucha impotencia porque son faltas muy claras y se deberían revisar. No sé qué pasó en ese momento. Me hicieron varias faltas que eran de amarilla, pero no fue así. Pienso que nosotros hicimos un buen partido y fuimos superiores. Pensar en lo que viene y en sacar la serie", dijo el autor del gol.

Jugadores de América apuntaron contra el arbitraje. Jam Media.

Por su parte, el delantero que se desempeña en la Selección de México alzó la voz a través de su cuenta oficial de Instagram. "Increíble lo de hoy", escribió en una historia. Por su parte, el chileno también dijo lo suyo: "Increíble".

El encuentro de vuelta se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de mayo, y será a partir de las 21:30 horas del centro de México, en el Estadio Azteca.

