VIDEO: ¡A lo grande! 'Chaco' Giménez debuta como director técnico con triunfo en Cancún

El mar, el clima cálido y la lluvia de juegos pirotécnicos dieron la señal desde el Caribe. El equipo saltó a la cancha, listo para comenzar a escribir su historia en el futbol mexicano, el hombre que está al frente también, pero ahora desde el banquillo, con la firme intención de mantener la etiqueta de figura que siempre lo ha acompañado: Christian Giménez se declaró listo para hacer historia con Cancún FC.

La 'Ola futbolera' tuvo su presentación en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión MX en casa, en el Estadio Andrés Quintana Roo, y con ello llegó el momento que todos esperaban: El debut del 'Chaco' Giménez como director técnico.

La idea del 'profe' es clara: Proponer el partido. El ídolo de Cruz Azul no falló y conquistó su primer triunfo del certamen con un esquema dinámico de 4-4-2, en el que Bruno Costa fue pieza clave desde el medio campo, no obstante, pese a las pretenciones, la ofensiva no fue la más efectiva y apenas pudo ganar por la mínima diferencia.

¡Histórica! ��



La primera alineación de nuestro equipo ��



Estos son los XI elegidos por el profe @chaco_81 en su debut. ¡Dale Cancún! ��#CancúnEsFutbol #LaOlaFutbolera pic.twitter.com/UAAsdNjLTF — Cancún FC (@cancun_fc) August 21, 2020

El conjunto cancunense, que además estrenó su uniforme en color turquesa, solo logró perforar el cerrojo de Tampico Madero desde los 11 pasos, luego de que el capitán Miguel Basulto fusilara al guardameta con un disparo pegado al poste derecho para firmar el 1-0.

El marcador pudo ser más amplio debido a que se marcó una segunda pena máxima, pero Isaac Díaz anunció de más su ejecución y esta vez Joel Raymundo García sí logró atajar la pelota, por lo que el cuadro local no pudo festejar el segundo tanto.

Christian Giménez tuvo su debut como director técnico en Cancún FC. (Liga de Expansión MX)

Esta es la alineación que mandó Christian Giménez a la cancha:

Guillermo Allison, Diego Rosales, Luciano Bocco, Juan Basulto, Bruno Costa, Hardy Meza, Armando Zamorano, Isaac Díaz, Eder Cruz, José Hernández y Lucas Jaques.

¿Cuál es la influencia del 'Chaco' como DT?

“Como futbolista, muchos entrenadores te dejan una enseñanza, pero claro, solo algunos te dejan una marca para el futuro, en muchos factores, en la idea futbolística, en la gestión de grupo, en el tema humano.

"Me quedo y recuerdo mucho lo que viví con Enrique Meza, fue muy intenso, me identificaba en la metodología de entrenamiento, en lo que me pedía en el campo de juego. Proponíamos el juego. A pesar de que lo tuve poco tiempo, Paco Jémez también me marcó en muchos sentidos", confesó el flamante estratega previo a su debut.

"Hay patrones que me van marcando en mi idea de algunos técnicos que tuve, pero también voy generando mi idea, de la manera en la que siento el futbol, de la manera que quiero que mis equipos dentro del campo de juego se identifiquen con lo que trabajo. No me gusta copiar, pero sí se quedan marcadas cosas muy puntuales de técnicos que tuve”, Christian Giménez.

¡LOS REFERENTES DE @chaco_81 ��⚽!



Hablamos con el entrenador de @cancun_fc, que recuerda a los técnicos que más lo marcaron y de quienes espera replicar ciertos consejos y metodologías, ahora en su nuevo rol en la #LigaBBVAExpansionMX ���������� pic.twitter.com/yEoXNF8Ybr — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) August 17, 2020

