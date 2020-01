Leandro Paredes llegó a los 8 años a Boca para jugar en las infantiles. Se marchó en 2014 con 20 años rumbo a Europa. Hoy con 25 años y en el Paris Saint-Germain sigue pensando en el Xeneize.

Debutó con 16 años de la mano de Claudio Borghi en un equipo donde también estaba Juan Román Riquelme a su lado. Sí, duró cuatro años, pero apenas disputó 31 partidos oficiales con el club. Poco y nada estuvo.

Este jueves, en una entrevista con TyC Sports, a Paredes le preguntaron una vez más por Boca y no escondió su deseo.

"No prometo nada, sé que voy a volver. Ojalá me quieran el día que decida que voy a volver, dije cuando me fuí, que quería volver cuando todavía esté bien para jugar", respondió el hoy mediocampista del PSG.

Mientras tanto, Paredes es uno de los titulares indiscutidos que asentó Lionel Scaloni en el proceso de recambio que se dio después del fracaso que significó el Mundial de Rusia 2018.

Hoy tiene 25 años y cuenta con varias temporadas en el máximo nivel del fútbol europeo. ¿Volverá a Boca?

Leandro Paredes en @TyCSports:



�� "Prometer, no prometo nada. Sé que voy a volver. Ojalá que me quieran el día que quiera volver"

�� "Hablé con De Rossi antes de la conferencia, me dijo que iba a dejar, que extraña mucho a la hija. Tenía ganas de volver, se entiende" pic.twitter.com/EIz0TY7P1l — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 23, 2020

