Flamengo quiere volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional. Quiere el Brasileirao y la Copa Libertadores y, por eso, busca romper el mercado con un fichaje millonario. El objetivo es un viejo conocido de su país y que supo romperla hace un par de años en el torneo continental con Gremio. Se trata de Éverton Cebolinha, quien está por estos momentos en Benfica.

El 'Mengao' quiere renovar el ataque con la llegada de Éverton, jugador que la rompió en Gremio y fue campeón de Copa Libertadores en 2017 y de la Recopa Sudamericana en 2018. En este sentido, el posible arribo del delantero de 25 años se daría como posible sustituto de Michael, quien no tiene definido su futuro, pero todo hace creer que se irá de la institución.

Según UOL, la oferta que prepara Flamengo por Éverton habla del gran poderío económico que tiene el club. Está dispuesto a poner hasta 15 millones de euros por su fichaje y, además, ofrecería al lateral izquierdo Ramón como moneda de cambio en la negociación. Este joven de 20 años estuvo en el radar de Benfica como posible contratación.

El citado medio explica que Benfica pretendería al menos 20 millones de euros por el exdelantero de Gremio, pese a que su cláusula de rescisión es de 150 millones. Sin embargo, hay un punto que podría complicar las negociaciones y es que el jugador está en un buen momento en el conjunto portugués. De hecho, viene de anotar en la victoria por penales ante Boavista por la Copa de la Liga Portuguesa.

A su vez, desde Portugal no están convencidos en dejar ir a Éverton Cebolinha de nuevo a su país. Esperan que siga teniendo una buena campaña durante estos meses para que llame la atención de algún mercado más atractivo como el español o el inglés. Por lo cual, no lo dejaría salir en enero. Flamengo, por lo pronto, no daría por descartado el fichaje, pero no la tiene fácil.