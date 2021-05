Habló el representante de Esteban Andrada mientras está en Ecuador

Lo que parecía un común positivo de coronavirus para Esteban Andrada terminó en pesadilla. El arquero de Boca se enteró que estaba contagiado apenas llegó junto al resto del plantel a Guayaquil y debió ser aislado ese mismo domingo, esperando que el miércoles por la mañana lo dejen volver para hacer la cuarentena en su hogar.

Pero la cosa se complicó, las autoridades de Ecuador no lo estarían dejando salir del país y el conjunto de La Ribera regresó al país sin él. Mientras tanto, tanto su pareja como Luciano Nicotra, su representante, trabajan sin parar buscando que desde el club solucionen este conflicto para poder reunir al arquero con su familia lo antes posible.

"Esteban está bien. En el lo que va del día he hablado tres veces con él. Está con mucha incertidumbre por no saber qué es lo que va a suceder porque se dice que Ecuador no lo deja salir, que Argentina no lo deja entrar", dijo el mánager en diálogo con con Radio Colonia.

Y siguió: "Ayer al mediodía hablé con Raúl (Cascini) y me dijo que se está encargando del tema, aunque me aclaró que no es sencilla la gestión y menos desde otro país. Hay que esperar los resultados de las gestiones que está haciendo la institución".

Para cerrar, expresó: "No hay un mensaje claro al respecto. Entonces está preocupado. A ver. Él está bien, está en el hotel, está bien atendido. Pero está encerrado en una habitación. Hizo gestiones para tratar de cambiarse a una habitación y aparentemente alguien ligado a la Salud de Ecuador fue al hotel e impidió el traspaso, no sé por qué motivo. Él pidió una habituación un poco más grande y no tuvo acceso a eso. Estar encerrado en una habitación de 3x3 no es nada grato para él".

+Más del representante:

- "Está asintomático, no tiene ningún dolor. Pero lo noto preocupado por estar allá, por la incertidumbre, porque no sabe cómo está el país en relación al sistema hospitalario y porque quiere volver".

- "Lo del avión sanitario es una información que trascendió mediáticamente. Yo no sé de dónde salió esa información. Obviamente que uno cree que tiene que volver en un avión sanitario, no puede volver en un avión de línea, pero Boca tiene que pedir una autorización al Ministerio de Salud para que lo dejen entrar en la Argentina. Es argentino él, deberían dejarlo entrar y después, una vez adentro, cumplir con todo lo que los protocolos indican".

Lee También