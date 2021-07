Este viernes Rafael Santos Borré habló para la televisión colombiana y contó detalles de lo que fue su paso por River Plate, sus pretensiones a futuro con el Frankfurt, de Alemania, y sus divertidas anécdotas con Marcelo Gallardo, a quien por demás intentó convencer para que fuera técnico de la selección Colombia.

Goleador de la época Gallardo. Ese es el rotulo de Santos Borré, el delantero Cafetero que volverá a Europa, y que sueña en grande tras su vuelta, pero esta vez en la Bundesliga. En entrevista con el programa F90, el delantero de la costa norte colombiana habló y recordó varios de los momentos más importantes de su paso por el cuadro de Núñez.

“Lo que más me llamo la atención de ir a Alemania fue el interés de todas las partes y eso para uno como jugador es lindo y siento que se vienen cosas buenas para mi en la vuelta a Europa”, señaló el atacante.

También habló de una anécdota con el que fue su ‘padre’ en River: “con Juan Fernando Quintero, a Marcelo Gallardo lo intentamos convencer varias veces para que viniera a dirigir a nuestra selección (Colombia). Él es un entrenador muy capacitado para dirigir en cualquier parte”.

A renglón seguido contó cómo fue ese momento en el que con Quintero intentaron convencerlo para el cargo de seleccionador colombiano: “en ese momento que estaban buscando entrenador, le dijimos y le que en Colombia necesitamos un proceso nuevo y que él era ese nombre. Él decía que si todos son como ustedes (Quintero y Borré), eso fue como una broma porque preguntaba que si allá sí íbamos a trabajar en los entrenamientos”.

Habló también de la estrategia de Gallardo con River: “en cuanto a la parte táctica nunca pensó en defenderse. Así fuéramos a Brasil, él en los entrenamientos nos decía que nos paráramos en X parte la cancha, cuando empezábamos a jugar nos veía y luego decía que no traicionáramos nuestra identidad de ir a presionar y que saliéramos siempre con toda”.

Se refirió también a su ausencia en la final de Copa Libertadores, en 2018, contra Boca Juniors, en el estadio Santiago Bernabéu, en la cual no estuvo por sanción, “ese es uno de los momentos más duros en River, ya que venía siendo importante para el equipo. Justo en esa jugada soy el único al que me sacan amarilla y eso para mí fue una decepción muy grande. Cuando mis compañeros diputaron la final me sentí muy mal, incluso hasta llegué a llorar”.

Finalmente sentenció sobre su ida al Frankfurt que, “siento que es un gran reto para mí, volver a Europa es algo que yo quería. Cuando llegué a River me mentalicé para volver a Europa. Gracias a Dios y a mi trabajo se me dio. Espero seguir cerniendo y demostrando de lo que estoy hecho, lo tomo como un reto personal”.