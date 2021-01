"Declaraciones populistas": Nair Aliaga criticó a Ángel Comizzo por denigrar a Cristal

Ángel Comizzo despierta polémica en el fútbol peruano. Sus declaraciones y acciones suelen dar que hablar. El argentino no tiene filtro y lo demuestra cada vez que puede.

La última que se había mandado fue en la final contra Sporting Cristal, cuando hizo una pataleta que perjudicó a sus propios dirigidos. Aún hoy, se habla de aquel espectaculo del entrenador.

Este martes, el argentino se mandó con otra. Dijo que los Celestes no estaban a la altura de Universitario de Deportes o Alianza Lima. Rápidamente se hizo tendencia.

¡LOS MÁS IMPORTANTES! Ángel Comizzo y la declaración más picante de la entrevista exclusiva en #GOLPERUNOTICIAS ��: "@ClubSCristal no está a la altura de @Universitario y @ClubALoficial". #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/v2Tp0d770l — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 19, 2021

Los hinchas, tanto de la U como de Cristal, lo criticaron. Unos fueron por sus malos resultados y otros por denigrar a su club. Nair Aliaga, periodista identificada con el conjunto crema, fue un ejemplo de esto.

"Mi humilde opinión: el hincha no es tonto. Quiere una buena campaña y no declaraciones populistas", escribió en sus redes en un retweet sobre las palabras del entrenador.

Así, se manifestó la periodista que generó mucho consenso en los comentarios. La gente no solo no quiere las polémicas de Ángel David, no lo quieren como entrenador de su equipo ¡Clarísimo!

Mi humilde opinión: el hincha no es tonto. Quiere una buena campaña y no declaraciones populistas. https://t.co/aju3MNvLzw — Nair (@NairAliaga) January 19, 2021

